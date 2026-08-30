J.D. Power: Otomotiv Dünyasının En Güvenilir 15 Markası Açıklandı

J.D. Power tarafından açıklanan listede, otomotiv dünyasında en güvenilir 15 marka sıralandı. Araştırma, araç sahiplerinin deneyimlerine dayanarak markaların güvenilirlik seviyelerini ortaya koyuyor.

Listede yer alan markalar, sağlamlık ve performans açısından öne çıkan modelleriyle dikkat çekiyor. Bu sıralama, otomobil alacaklar için önemli bir rehber niteliği taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi