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Dubai Polisi Filosuna Mansory İmzalı Ferrari 812 Superfast Eklendi

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Dubai Polisi Filosuna Mansory İmzalı Ferrari 812 Superfast Eklendi
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Dubai Polisi, lüks devriye filosuna bir süper otomobil daha ekledi. Arabian Travel Market 2026'da sergilenen araç, Mansory imzalı Ferrari 812 Superfast oldu.

Dubai Polisi, lüks devriye filosuna bir süper otomobil daha ekledi. Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen Arabian Travel Market 2026 fuarında sergilenen yeni devriye aracı, Alman modifiye devi Mansory imzalı bir Ferrari 812 Superfast oldu.

Bu teslimat, Dubai Polisi ile Mansory arasında son iki yıl içinde gerçekleştirilen beşinci ortak proje olarak açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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