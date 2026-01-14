Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev aldı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Diyarbakır–Bismil Karayolu üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar yoldan geçen sürücülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.