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Delhi'ye 2.800 Yeni Elektrikli Otobüs Geliyor

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Delhi hükümeti, PM E-Drive programı kapsamında başkente 2.800 klima düşük tabanlı elektrikli otobüs eklemeye karar verdi. Gelecek yıldan itibaren hizmete girecek otobüsler, kirliliği azaltmayı ve toplu taşımayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Delhi hükümeti, PM E-Drive programının I. Aşaması kapsamında ulusal başkente 2.800 yeni klima düşük tabanlı elektrikli otobüs eklemeye karar verdi. Otobüslerin gelecek yıldan itibaren hizmete girmesi planlanıyor. Başbakanlık Ofisi'ne göre girişim, kirliliği azaltmayı ve Delhi'nin toplu taşıma sistemini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Delhi hükümeti ayrıca 2028-29 yılına kadar toplu taşıma filosunu yaklaşık 14.000 otobüse çıkarmayı planlıyor. Bu hamle, hükümetin toplu taşıma altyapısını güçlendirme ve başkentte kirliliği azaltma çabalarının bir parçası. Temmuz ayı başlarında Delhi Ulaştırma Şirketi, Central Delhi ile Batı Delhi'deki birkaç yerleşim alanı arasında gidip gelen yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak için deneysel olarak 753 Ext numaralı otobüs seferini başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi
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