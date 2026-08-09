Çinli Motosiklet Markası ZXMoto, Dünya Şampiyonluğuyla Küresel Pazarda İddialı

Zhang Xue, şirketinin superbike'ının dünya şampiyonasındaki üçüncü yarışında rakiplerini dört saniye geride bırakarak finişe ulaşmasını izlerken sevinçten ağladı ve Çin bayrağını salladı. Mart ayındaki Supersport Dünya Şampiyonası zaferi, ZXMoto'nun iki tekerlekli araçlarına olan siparişleri artırdı ve Çin'in rekabetçi motosiklet pazarında şirkete güç kattı. İki yıl önce kurulan şirket, Avrupa'dan Ducati ve Japon devleri Yamaha ile Honda gibi önde gelen üreticilere rakip oluyor; motosikletleri ise bu markaların fiyatlarının çok altında.

39 yaşındaki eski tamirci Zhang, AFP'ye yaptığı açıklamada 'Yıllardır hayalini kurduğunuz bir hayal var ve sonunda gerçekleştiğinde... Çok mutluydum' dedi. Şirket, Mart ayından bu yana iş gücünü ikiye katladı ve fabrika 24 saat çalışıyor; ancak müşteriler hala aylarca sipariş bekliyor. Çin markalarının geleceğinin küresel olduğunu belirten Zhang, amiral gemisi 820RR modelinin sıfırdan 100 km/s hıza 2,8 saniyede çıktığını ve yabancı rakiplerinden en az yüzde 30 daha ucuz olduğunu söylüyor.

Satışlar 2025'te 25 bin motosikletten bu yıl 100 bine yükselirken, 2027 hedefi bu rakamı ikiye katlamak. Ancak daralan iç pazar, kıyasıya rekabet ve düşen kar marjları şirketin önündeki zorluklar.

Zhang, hayranlarının desteğini arkasına alsa da zayıflayan yurt içi satışlar, üreticileri daha yüksek kar marjı için dış pazarlara yönlendiriyor. Çin'de üretilen 22 milyon motosikletin yarısı ihraç edildi. ZXMoto, 2027'de Avrupa'ya 40 bin motosiklet ihraç etmeyi hedefliyor.

Uzman Bill Russo, Çin motosiklet endüstrisinin bugününün, bir dekad önceki Çin otomobil endüstrisini andırdığını söylüyor. Ancak motosikletler otomobillere göre daha duygusal satın alımlar; miras, yarış tarihi ve marka prestiji hala çok önemli. Yine de boşluk kapanıyor. ZXMoto, 2027 sonunda açılacak 800 milyon yuanlık fabrikasıyla 2034'te dünyanın ilk 10 motosiklet markasından biri olmayı hedefliyor. Zhang, Japon ürünlerinin Avrupa'ya ilk girdiğinde de benzer sorular olduğunu, ancak ürünler iyi olursa insanların kabul edeceğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi