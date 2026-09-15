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Çin'de Kritik Araç Kontrolleri İçin Fiziki Tuş Zorunluluğu Geliyor

Çin'de Kritik Araç Kontrolleri İçin Fiziki Tuş Zorunluluğu Geliyor
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Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, sinyal ve silecek gibi hayati işlevlerin yalnızca dokunmatik ekrandan yönetilmesini sınırlandıracak düzenlemeye hazırlanıyor.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), otomobillerdeki bazı hayati kontrollerin yalnızca dokunmatik ekranlar üzerinden kullanılmasını sınırlandırmaya hazırlanıyor. Bakanlığın hedeflediği düzenleme, sinyal, uzun far, vites değiştirme, silecekler ve cam buz çözücüleri gibi işlevleri kapsıyor.

1 Temmuz 2027'de yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme, mevcut GB4094—2016 ulusal standardının güncellenmesiyle uygulanacak. Böylece söz konusu kritik işlevler için fiziki tuşlar zorunlu hale gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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