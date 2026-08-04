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Chrysler'den 1,2 Milyon Araç Geri Çağırma

Chrysler'den 1,2 Milyon Araç Geri Çağırma
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Stellantis bünyesindeki Chrysler, emniyet kemeri tokası sorunu nedeniyle ABD'de 1 milyon 271 bin 294 aracı geri çağıracak.

Otomobil firması Chrysler, ABD'de 1,2 milyondan fazla aracını geri çağıracak. Stellantis'e ait Chrysler markası, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) Salı günü açıkladığı belgelere göre, emniyet kemeri sorunu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 milyon 271 bin 294 aracı geri çağırıyor.

NHTSA, otomobil üreticisinin 2019-2026 model Ram 1500 araçlarından bazılarının geri çağrılacağını bildirdi; gerekçe olarak ise 'ikinci sıra koltuk emniyet kemeri tokalarının yanlış takılmış olabileceği' ve bunun da kaza sırasında yaralanma riskini artırabileceği belirtildi. Yetkili servisler, emniyet kemeri tokası bağlantı noktasını ücretsiz olarak kontrol edip uygun şekilde takacak ve etkilenen araçların sahipleri 18 Ağustos'ta sorunlar hakkında bilgilendirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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