Çekmeköy'de Car Fest 2025 Heyecanı

ÇEKMEKÖY Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Car Fest 2025 etkinliğinde yaklaşık 300 modifiyeli araç sergilendi. Belediye Bahçesi Kent Park'ta düzenlenen festival, otomobil tutkunlarını bir araya getirdi.

Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği Car Fest 2025 etkinliği Belediye Bahçesi Kent Park'ta düzenlendi. Yaklaşık 300 modifiyeli aracın sergilendiği etkinlik alanı trafiğe kapatılırken, çeşitli yarışmalar ve çekilişlerle katılımcılara sürpriz hediyeler verildi. DJ Janti'nin sahne performansı festivale renk kattı. Tofaş Güzellik, Avrupa Güzellik, Honda Güzellik ve Ticari Güzellik gibi farklı kategorilerde yapılan araç yarışmaları, büyük beğeni topladı.

Festivalle ilgili konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Bu araçlar sadece bir ulaşım aracı değil, gençlerimizin yeteneğini, sabrını ve estetik anlayışını gösteren birer eser. Komşularımız bu emek dolu araçları yakından görerek gençlerimizin gayretine tanıklık ediyor. Bu organizasyon, gençliğimizin enerjisini ve Çekmeköy'ün birlik beraberlik ruhunu yansıtan güzel bir örnek oldu" dedi.

Etkinliğe katılan modifiye tutkunu Mustafa Kılıç ise, "Modifiyeli araç festivalindeyiz hepimizin hobisi bu iş, bunu herkes severek yapıyor. Fuarlarda araçlarımızı ve kazandığımız kupaları sergiliyoruz. Bu tarz fuarlar oldukça daha çok sosyalleşiyoruz. Modifiye bizim için yaşam tarzı. Bizim amacımız vatandaşımızı rahatsız etmek değil. Gençlerimize örnek olmaya çalışıyoruz" dedi.