Haberler

Cadillac'ta şok liderlik değişimi

Cadillac'ta şok liderlik değişimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Formula 1'in yeni takımı Cadillac, takım patronu Graeme Lowdon'ı görevden alarak yerine eski Alpine direktörü Marcin Budkowski'yi getirdi. Puan alamayan ve fren sorunları yaşayan takım, bu değişimi 'planlı geçiş' olarak açıkladı.

Formula 1'in yeni takımı Cadillac, ilk takım patronu Graeme Lowdon'ı Çarşamba günü eski Alpine direktörü Marcin Budkowski ile değiştirdi. Cadillac, bu hamlenin 'planlanmış bir liderlik geçişi' olduğunu açıkladı. Lowdon, General Motors destekli takımın kuruluşunda önemli rol oynamıştı. Değişiklik, sezon ortası arasından sonra F1'in Hollanda Grand Prix'si ile yeniden başlamasına bir hafta kala gerçekleşti.

Cadillac, sezonda henüz puan alamadı ve en iyi derecesi 13. oldu. Araçların frenleri son yarışlarda sürekli aşırı ısındığı için yarış dışı kalmalar yaşandı. CEO Dan Towriss, Lowdon'a katkıları için teşekkür ederek, 'Kuruluş aşamamızda güçlü bir temel oluşturdu' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti

17 yıllık hikaye bitti: İstifa edenler kervanına İmamoğlu da katıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil'den çıktı

Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar bakın ne çıktı
Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü büyük tartışma yarattı

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
AK Parti'den DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki

AK Parti'den DEM Partili Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki
Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru

Fenerbahçe'den Vedat için TFF'ye sürpriz başvuru