Cadillac'ta şok liderlik değişimi

Formula 1'in yeni takımı Cadillac, ilk takım patronu Graeme Lowdon'ı Çarşamba günü eski Alpine direktörü Marcin Budkowski ile değiştirdi. Cadillac, bu hamlenin 'planlanmış bir liderlik geçişi' olduğunu açıkladı. Lowdon, General Motors destekli takımın kuruluşunda önemli rol oynamıştı. Değişiklik, sezon ortası arasından sonra F1'in Hollanda Grand Prix'si ile yeniden başlamasına bir hafta kala gerçekleşti.

Cadillac, sezonda henüz puan alamadı ve en iyi derecesi 13. oldu. Araçların frenleri son yarışlarda sürekli aşırı ısındığı için yarış dışı kalmalar yaşandı. CEO Dan Towriss, Lowdon'a katkıları için teşekkür ederek, 'Kuruluş aşamamızda güçlü bir temel oluşturdu' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi