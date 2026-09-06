BYD Malezya'da Yeni Adımını Açıklayacak

SHENZHEN, 6 Eylül - Çinli elektrikli araç devi BYD Co LTD'nin, Malezya'da daha fazla genişleme için bir hafta içinde yeni adımını açıklaması bekleniyor. Otomobil üreticisinin yerel bir ortakla iş birliği yapıp yapmayacağı veya kendi üretim tesisini kurup kurmayacağı soruları gündemde.

BYD Başkan Yardımcısı Liu Xueliang, Malezya'nın yeni enerji araç (NEV) endüstrisinin gelişimini desteklemek için yerel ortaklarla iş birliğini keşfetmeye devam edeceklerini söyledi. Liu, Malezya'daki gelişmelerin çok iyi ilerlediğini ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımlarını çok yakında duyuracaklarını belirtti.

Bir hafta içinde açıklama yapacaklarını söyleyen Liu, sorular üzerine ayrıntı vermekten kaçındı. Bu açıklamalar, BYD'nin Malezya'daki yerel üretim stratejisi ve potansiyel ortaklıklarına yönelik artan ilgi ortamında geldi.

Malezya, elektrikli araç ekosistemini güçlendirmeye ve otomotiv tedarik zincirinde daha fazla yerelleştirme ile yatırımı teşvik etmeye çalışırken BYD'nin planları dikkat çekiyor. Mayıs ayında BYD'nin, Sime Motors'un Kulim, Kedah'taki Inokom fabrikasıyla sözleşmeli montaj ortaklığını değerlendirdiği bildirilmişti.

BYD'nin Perak, Tanjung Malim'de önerilen üretim tesisiyle ilgili ilerleme bu yıl Mart ayı itibarıyla durmuş görünüyordu. Bunu, Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın (MITI) sosyal medyada BYD'nin üretim lisansına getirilen koşullara ilişkin iddialara yanıt veren bir açıklaması izledi.

Bu yıl 1 Temmuz'dan itibaren tamamen ithal veya komple araç (CBU) elektrikli araçların asgari beyan edilen maliyet, sigorta ve navlun (CIF) değerinin 200.000 RM ve asgari güç çıkışının 245 beygir (180 kilovat) olması gerekiyor. Yeni gereklilikler, Malezya'nın ithal CBU elektrikli araçlara yönelik özel vergi muafiyetinin 2025 sonunda sona ermesinin ardından geldi.

Liu, planların ilerlemesini etkileyen gelişmelere rağmen BYD'nin Malezya'ya uzun vadeli yatırım taahhüdünü yinelediğini ve doğu Malezya'yı önemli büyüme potansiyeline sahip bir pazar olarak gördüklerini söyledi. BYD'nin stratejisinin bir bütün olarak Malezya'ya odaklandığını ve belirli bir bölgeyle sınırlı olmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi