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BYD'den 183 binden fazla araç için geri çağırma kararı

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BYD'den 183 binden fazla araç için geri çağırma kararı
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Çin pazar düzenleyicisi, fren pedalı bileşenindeki üretim hatası nedeniyle BYD'nin 183.211 Qin ve Tang modelini geri çağıracağını, Nio'nun da 686 Firefly aracını direksiyon sistemi arızası nedeniyle geri çağırdığını açıkladı.

Çin Pazar Denetleme İdaresi Cuma günü yaptığı açıklamada, elektrikli araç üreticisi BYD'nin ülkede fren pedalı bileşenini etkileyen bir üretim hatasını gidermek için 180 binden fazla aracı derhal geri çağıracağını bildirdi. Geri çağırma, 2014-2022 arasında üretilen 183.211 Qin ve Tang serisi aracı kapsıyor. Bir grup fren pedalı durdurucu pedindeki kusur, zamanla çatlama veya ayrılma riski yaratıyor.

İdareye göre bu durum aşırı hallerde pedala basılmadığı halde fren lambalarının yanık kalmasına yol açarak diğer yol kullanıcılarını yanıltabilir ve güvenlik riski oluşturabilir. BYD, etkilenen bileşeni yetkili bayiler aracılığıyla ücretsiz değiştireceğini açıkladı. Ayrıca Çinli elektrikli araç üreticisi Nio, direksiyon sistemi bileşenindeki üretim hatası nedeniyle 686 Firefly marka elektrikli aracı geri çağırıyor. Aşırı hallerde direksiyon destek gücü kaybına yol açan arıza için şirket araçları inceleyip hatalı kablo demetini ücretsiz değiştirecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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