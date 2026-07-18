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BYD'nin amiral gemisi Da Han tanıtıldı: 1008 km menzil ve 764 beygir güç

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Çinli otomotiv devi BYD, amiral gemisi sedanı Da Han'ı tanıttı. 102,3 kWh LFP bataryasıyla CLTC'ye göre 1008 km menzil sunan araç, 370 kW ile 570 kW arası güç seçeneklerine sahip. 5256 mm uzunluğundaki Da Han, yaklaşık 300.000 yuan başlangıç fiyatıyla Çin'de satışa sunulacak.

Çinli otomotiv devi BYD, amiral gemisi sedanı Da Han'ı tanıttı. Araç, 102,3 kWh kapasiteli LFP bataryası sayesinde CLTC standartlarına göre 1008 kilometre menzil sunuyor. Batarya ünitesi 725,9 kg ağırlığı ile aracın toplam boş ağırlığının %30'undan fazlasını oluşturuyor.

Da Han, üç farklı güç seçeneğiyle sunulacak. Arkadan itişli versiyon 370 kW (496 beygir), çift motorlu dört çeker versiyon 570 kW (764 beygir) güç üretiyor. Ayrıca 1.5 litre turbo motor destekli şarj edilebilir hibrit versiyonu 470 kilometre saf elektrikli menzil sunuyor. 5256 mm uzunluğu ile Mercedes S-Serisi'nden 66 mm daha uzun olan modelin, yaklaşık 300.000 yuan (44.290 dolar) başlangıç fiyatıyla Çin pazarında satışa sunulması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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