Bursa'da seyir halindeki otomobil alev aldı
İnegöl ilçesinde Enes Y. yönetimindeki otomobil, motor kısmından duman çıkması üzerine yol kenarına park edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Saat 05.00 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi'nden Çiftlik Mahallesi'ne 16 BZN 229 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Enes Y., motor kısmından duman çıktığını fark edince aracı yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alıp söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı