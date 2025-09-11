Haberler

Bursa'da Geri Manevra Yapan Sürücü Kazaya Sebep Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, geri manevra yaparken hafif ticari araca çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza anı cep telefonuyla görüntülendi ve polis sürücüyü yakalamak için çalışmalara başladı.

BURSA'da sapağı kaçıran sürücü, geri manevra yapınca otomobiliyle arkadan gelen hafif ticari araca çarpıp kaçtı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobil sürücüsü, kaçırdığı sapağa girmek için geri manevra yaptı. Bu sırada otomobil, arkadan gelen ve durumu fark edip yavaşlayan sürücünün kullandığı hafif ticari araca çarptı. Otomobil sürücüsü yoluna devam edip kaçtı. Kaza, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. İhbar üzerine polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
Nereden nereye! Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor

Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.