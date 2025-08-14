Burdur'da Takla atan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

BURDUR'da takla atarak refüje devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı.Burdur- Antalya çevre yolu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yakınlarında saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada Burak Ö. (18) yönetimindeki 15 ABB 014 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüjdeki ağaca çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Halil S. (19), Oğuzhan U. (19) ve Sadi Emre C. (19) yaralandı. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu

Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki Ümit'i sandalyeyle öldürdüler

13 yaşındaki Ümit'i sandalyeyle öldürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.