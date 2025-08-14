Burdur'da Takla atan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

BURDUR'da takla atarak refüje devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı.Burdur- Antalya çevre yolu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yakınlarında saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada Burak Ö. (18) yönetimindeki 15 ABB 014 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüjdeki ağaca çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Halil S. (19), Oğuzhan U. (19) ve Sadi Emre C. (19) yaralandı. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,