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Bolt ve Lucid'den Avrupa'da 25 bin otonom araç hedefi

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Bolt ve Lucid'den Avrupa'da 25 bin otonom araç hedefi
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Estonyalı araç paylaşım platformu Bolt, ABD'li elektrikli araç üreticisi Lucid ile Avrupa'da en az 25 bin tam otonom araç konuşlandırmayı hedefliyor.

Estonyalı araç paylaşım platformu Bolt, ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Lucid (LCID.O) ile Avrupa'da en az 25 bin tam otonom araç konuşlandırmayı amaçlıyor. Şirketler bu hedefi perşembe günü duyurdu.

Şirketler hedefe ne zaman ulaşılacağını ve planlanan yatırımın büyüklüğünü açıklamadı. Ancak Bolt, 2035'e kadar platformunda 100 bin otonom aracı barındırmayı hedefleyeceğini söyledi.

Avrupa, ABD ve Çin'den gelen artan rekabet ortamında otonom sürüş kabiliyetlerini geliştirmeye çalışıyor. Bolt CEO'su Markus Villig Reuters'a yaptığı açıklamada, "Zamanla Avrupa genelinde milyonlarca robotaksi için yer olacağını düşünüyoruz" dedi. Villig, bunun önündeki en büyük engelin bölgenin ABD ve Çin'e kıyasla önemli ölçüde daha katı güvenlik düzenlemeleri olduğunu belirtti.

Villig, Avrupa'nın gerekli teknolojiyi geliştirme konusunda "kesinlikle potansiyele sahip" olduğunu ekledi; ancak rakip pazarlardan uzun vadeli ithalat bağımlılığının büyük bir stratejik risk oluşturacağı uyarısında bulundu. "Uzun vadede bu teknolojiyi yerel standartlar kapsamında AB gereksinimleri için AB içinde geliştirmemiz gerekiyor" diyen Villig, "Bu konuda ortaklık kurabileceğimiz kimse yok" ifadesini kullandı.

Ortaklık kapsamında filosunu Bolt sahiplenecek ve işletecek. Şirketler araç platformunu ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın (NVDA.O) Hyperion sistemiyle çalıştırmayı bekliyor. Araçlar, Lucid'in Suudi Arabistan'daki yeni tesisinde üretilecek. Tesisin gelecek yılın başında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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