Haberler

BMW'den yangın riski nedeniyle küresel geri çağırma

BMW'den yangın riski nedeniyle küresel geri çağırma
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BMW, 2014-2020 arası üretilen 3, 5 ve 7 Serisi sedan modellerinde marş rölesine su sızması ve korozyona bağlı yangın riski tespit ettiği için küresel bir geri çağırma başlattı. Sorunun kaynağı yalıtım contalarındaki zafiyet; araç sahipleri motor zor çalışması veya yanık kokusu gibi belirtiler yaşayabilir. BMW, sorunu çözmek için marş motorunu ücretsiz değiştiriyor.

BMW, bazı sedan modellerinde marş rölesinde tespit edilen su sızdırma problemi ve buna bağlı yangın riski nedeniyle küresel bir geri çağırma başlattı. Almanya Motorlu Taşıtlar Dairesi incelemelerine göre, röle muhafazasına sızan su korozyona yol açarak motor bölmesinde yangın çıkarma ihtimali oluşturuyor.

Geri çağırma kapsamında, 29 Temmuz 2014 ile 12 Kasım 2020 tarihleri arasında üretilen 3, 5 ve 7 Serisi sedan modelleri bulunuyor. Bu modeller, F30/G20 3 Serisi, F10/G30 5 Serisi ve F01/F02/G11/G12 7 Serisi jenerasyonlarını içeriyor. Hatalı bileşen '0012820600' ve '0012840600' parça numaralarıyla kayıtlı ve altı yıllık süreç boyunca birden fazla platformda kullanılmış.

Sorun, marş rölesinin iç kontaklarını nemden tam koruyamayan yalıtım contalarından kaynaklanıyor. İçeri giren su zamanla metal yüzeylerde korozyona neden oluyor. Korozyon nedeniyle artan direnç, akım sıçramalarına ve kablo izolasyonlarını tutuşturabilecek yüksek ısıya yol açabiliyor. Araç sahipleri, zor çalışan motor, yanık kokusu veya elektrik sistemi uyarı ışıkları gibi belirtilerle durumu fark edebilir.

BMW yetkili servisleri, sorunu çözmek için röleyi değil, su sızdırma yolunu tamamen ortadan kaldıran marş motorunun tamamını ücretsiz olarak değiştiriyor. Araç sahipleri şasi numarasıyla yetkili servis sistemlerinden durum sorgulaması yapabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok

İfade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı

Erdoğan'dan ahde vefa! Cemaatten helallik isteyip tabuta omuz verdi
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu

Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güle güle Çağlar! İşte yeni takımı

Güle güle Çağlar! İşte yeni takımı
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! Sakız çiğneyerek geldi

Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! Sakız çiğneyerek geldi
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
3 gün 3 gece süren düğünde milyonluk takı şoku: Gelin gözaltına alındı

Günlerce süren düğünde sahte gelin şoku: Milyonluk takılar ortada yok
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

Bu görüntü istifa getirdi

Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Henüz hiçbir şeyden haberleri yok! İlk kez görüntülendiler

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı: Savcı çağırsa koşarım

Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı