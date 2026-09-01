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BMW'den tartışma yaratan karar: Fiziksel düğmeler azalıyor

BMW'den tartışma yaratan karar: Fiziksel düğmeler azalıyor
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BMW Group Avustralya CEO'su Vikram Pawah, yeni nesil modellerde fiziksel düğmelerin azaltılmasının sebebini genç sürücülerin dokunmatik ekranlara olan yatkınlığıyla açıkladı. Özellikle 45 yaş ve altı kullanıcılar için dokunmatik kontrollerin daha doğal olduğunu belirten Pawah, bu kararın teknoloji alışkanlıklarındaki değişime dayandığını söyledi.

Otomotiv dünyasında fiziksel tuşların yerini dokunmatik ekranlara bırakması tartışmaları sürerken BMW'den net bir açıklama geldi. BMW Group Avustralya CEO'su Vikram Pawah, yeni nesil modellerde fiziksel düğmelerin azaltılmasının gerekçesini genç kullanıcıların değişen teknoloji alışkanlıklarıyla açıkladı.

Pawah'a göre özellikle 45 yaş ve altındaki sürücüler, araç içi kontrollerde geleneksel tuşlara kıyasla dokunmatik ekranları daha doğal buluyor. Bu nedenle BMW, yeni modellerinde fiziksel düğme sayısını azaltma kararı aldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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