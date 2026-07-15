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BMW, marş motoru rölesi arızası nedeniyle ABD'de 29 bin aracı geri çağırıyor

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BMW, marş motoru rölesindeki korozyon kaynaklı aşırı ısınma ve kısa devre riski nedeniyle ABD'de 29 bin 119 aracı geri çağırıyor. Geri çağırma, 530e xDrive, 740Le xDrive ve iPerformance serisindeki belirli şarj edilebilir hibrit modelleri kapsıyor. Yetkili servisler, marş motorlarını ücretsiz olarak değiştirecek.

BMW, marş motoru rölesindeki korozyon kaynaklı aşırı ısınma ve kısa devre riski nedeniyle ABD'de 29 bin 119 aracı geri çağırıyor. Geri çağırma, 530e xDrive, 740Le xDrive ve iPerformance serisindeki belirli şarj edilebilir hibrit modelleri kapsıyor. Yetkili servisler, marş motorlarını ücretsiz olarak değiştirecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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