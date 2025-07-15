Beyoğlu'nda Tramvaya Çarpan Araçta Yaralanan Yok

Mehmet Kaan KURT/ İSTANBUL, - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, yabancı uyruklu sürücünün fren yerine gaza basması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil tramvaya çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 12.00 sıralarında İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balo Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne giren yabancı uyruklu sürücü, fren yerine gaza basarak o anda caddede ilerleyen tramvaya çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobilde hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.