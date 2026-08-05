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Belçika'da genç sürücülere güçlü araç yasağı geliyor

Belçika'da genç sürücülere güçlü araç yasağı geliyor
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Belçika, Fransa ve İtalya'daki örnekleri inceleyerek yeni sürücülerin yüksek beygir gücüne sahip araçları belirli bir süre kullanmasını yasaklamayı değerlendiriyor. Uzmanlar, teknolojik çözümlerin ve kademeli ehliyet sisteminin daha etkili olabileceğini savunuyor.

Belçika Federal Ulaştırma Bakanı Jean-Luc Crucke, yeni sürücülerin belirli bir süre yüksek beygir gücüne sahip araçları kullanmasının yasaklanmasını değerlendirdiklerini açıkladı. Bu kapsamda Fransa ve İtalya'daki düzenlemeler inceleniyor.

Fransa'da temmuz ayında kabul edilen yasa, yeni sürücülerin üç yıl boyunca yüksek performanslı otomobil kullanmasını yasaklıyor. İtalya'da ise benzer bir uygulama zaten mevcut. Belçika hükümeti bu örneklerden yola çıkarak bir sistem oluşturmayı değerlendiriyor.

Trafik güvenliği enstitüsü Vias'ın verilerine göre, 18-24 yaş sürücülerin karıştığı kazaların yalnızca yüzde 3'ünde 200 beygir üzeri araçlar yer aldı. Genel nüfusta bu oran yüzde 6. Bu durum, genç sürücü kazalarının çoğunun yüksek performanslı araçlarla olmadığını gösteriyor.

Belçika Otomobil Birliği VAB, teknolojik çözümlerin daha etkili olabileceğini savunuyor. VAB Sözcüsü Gert Verhoeven, bazı araçlarda kullanıcı profiline göre programlanabilen anahtarlar bulunduğunu, örneğin Volvo'daki ikinci anahtarın hız sınırlayabildiğini belirtti.

VAB ayrıca motosiklet ehliyetine benzer kademeli bir sistem öneriyor. Ayrıca sigorta primlerinin genç sürücüler için doğal bir caydırıcı olduğu, yüksek performanslı araçların zaten daha pahalı sigortaya tabi olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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