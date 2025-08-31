Başiskele'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Başiskele'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Yangına çevredekiler müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'in Başiskele ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangını, çevredekiler söndürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil alev aldı. Sürücü otomobili durdururken, durumu fark eden çevredekiler yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

Suç makinesi, 15 yaşındaki Hilal'in izini bakın nasıl bulmuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu Dursun Özbek'in başını yaktı! On binlerce kişi istifa çağırıyor

Kerem Aktürkoğlu başını yaktı! Dursun Özbek'i kahreden olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.