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Avrupa'da Yeni Trafik Levhası: Mavi Zemin Üzerinde Beyaz Elmas

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Avrupa ülkelerinde mavi zemin üzerinde beyaz elmas sembollü yeni bir trafik levhası kullanılmaya başlandı. Bu levha, en az iki kişili araçlar, toplu taşıma, taksiler ve elektrikli araçlar gibi belirli araçların kullanabileceği özel şeritleri gösteriyor. Amaç trafik yoğunluğunu azaltmak ve karbon emisyonunu düşürmek. Kurallara uymayanlara Fransa'da 135 euro, İspanya'da 200 euro ceza uygulanıyor. Türkiye'de bu levha resmi trafik işaretleri arasında yer almıyor.

Avrupa ülkelerinde yeni bir trafik levhası kullanılmaya başlandı: mavi zemin üzerinde beyaz elmas sembolü. Bu levha, yalnızca belirli araçların kullanabileceği özel şeritleri gösteriyor. En az iki kişinin bulunduğu otomobiller, toplu taşıma araçları, taksiler, bazı ülkelerde elektrikli araçlar ve yolcusu olan motosikletler bu şeritleri kullanabiliyor. Amaç, trafik yoğunluğunu azaltmak ve karbon emisyonunu düşürmek.

Kurallara uymayanlara ağır cezalar var. Fransa'da 135 euro, İspanya'da 200 euroya kadar ceza uygulanıyor. Almanya'da pilot proje devam ediyor. Türkiye'de bu levha resmi trafik işaretleri arasında yer almadığı için ceza söz konusu değil. Ancak yurt dışına seyahat eden sürücülerin bu tür farklılıkları bilmesi önemli.

Kaynak: Haber Merkezi
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