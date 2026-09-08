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Audi A2 E-Tron ile Geri Döndü

Audi A2 E-Tron ile Geri Döndü
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Audi, 2005'te üretimini sonlandırdığı A2 modelini tamamen elektrikli bir versiyonla yeniden tanıttı. Yeni A2 E-Tron, kompakt gövdesine rağmen geniş iç hacmi ve 0.24'lük sürtünme katsayısıyla öne çıkıyor; Avrupa'da 2026 sonunda satışa sunulması planlanıyor.

Audi, 2000'li yılların başında üretilen ve 2005'te sonlandırılan A2 modelini resmen geri döndürdü. Tamamen elektrikli yeni nesil versiyon, A2 E-Tron adıyla tanıtıldı; kompakt boyutlarına rağmen geniş iç mekan sunması ve aerodinamik odaklı tasarımı dikkat çekiyor.

4.320 mm uzunluk, 1.790 mm genişlik ve 1.549 mm yükseklik değerlerine sahip olan aracın aks mesafesi 2.771 mm. Yatay LED stop lambaları, gövdeye entegre kapı kolları ve 0.24 hava sürtünme katsayısı gibi detaylar yer alıyor. Gücünü arka tekerleklere aktaran sürekli mıknatıslı senkron motor seçenekleri 168 hp ile 322 hp arasında değişiyor. En güçlü versiyon 5,7 saniyede 100 km/s hıza ulaşırken maksimum hızı 200 km/s olarak açıklanmış.

Kaynak: Haber Merkezi
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