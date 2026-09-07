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Audi A2 e-tron Görselleri Sızdırıldı: Efsane Model Elektrikli Olarak Geri Dönüyor

Audi A2 e-tron Görselleri Sızdırıldı: Efsane Model Elektrikli Olarak Geri Dönüyor
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Audi, 2005'te üretimi sona eren sıra dışı A2 modelini elektrikli bir otomobil olarak yeniden hayata geçiriyor. Yeni Audi A2 e-tron'un tasarımını baştan aşağı gösteren görseller gün yüzüne çıktı.

Audi, 1999'da tanıttığı ve 2000-2005 yılları arasında ürettiği A2 modelini elektrikli bir otomobil olarak geri döndürmeye hazırlanıyor. Audi A2 e-tron adını alacak yeni model için bugün önemli bir gelişme yaşandı ve otomobilin tasarımını gözler önüne seren görseller sızdırıldı.

Orijinal A2 modeli, hafif alüminyum gövdesi ve eğimli tavan tasarımıyla öne çıkmıştı. Yeni elektrikli versiyon da kendini belli eden bir tasarımla gelecek. Sızdırılan görsellere göre aracın ön kısmında, sahte radyatör ızgarasının yanlarına yerleştirilmiş ayrık LED farlar ve farklı aydınlatma modlarına sahip gündüz LED'leri dikkat çekiyor. Ön tamponda ise L şeklinde hava girişleri bulunuyor.

Yan profilde, orijinal A2'deki dik tavan açısı ve küçük cam yapısı korunmuş. Arka bölümde modelin imzası sayılan çift parçalı cam yapısı devam ediyor. Gövde rengi spoylerin üzerinde geniş bir cam alan ve altında küçük bir arka cam paneli yer alıyor. Orijinal modeldeki dikey stop lambalarının yerine, yeni A2 e-tron'da ince yatay LED stop grubu kullanılmış.

Aracın kabininde geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş konsol ve kapı panelleri yer alacak. Havalandırma menfezlerinin altında kablosuz şarj pedleri ve çeşitli kontrol tuşları bulunacak. Görsellerde, aracın gösterge paneli ve bilgi-eğlence ekranının bir arada sunulduğu ve 5 kişilik oturma düzenine sahip olduğu görülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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