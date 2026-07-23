Haberler

Aşırı Sıcaklarda Araç Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Aşırı Sıcaklarda Araç Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aşırı sıcaklar sürücüleri zorluyor. Kızgın asfalt, klima ve yüksek sıcaklıklar lastik patlaması ve motor hararetine yol açabiliyor. Uzun yolculuk öncesinde lastik basıncı, motor soğutma sistemi, klima bakımı, yakıt ve yağ kontrolü ile acil durum çantası gibi 5 kritik önlem alınmalı.

Aşırı sıcaklar sürücüleri zorluyor. Kızgın asfalt, klima ve yüksek sıcaklıklar lastik patlaması ve motor hararetine yol açabiliyor.

Uzun yolculuk öncesinde alınması gereken 5 kritik önlem var: lastik basıncını kontrol etmek, motor soğutma sistemini kontrol ettirmek, klima bakımını yaptırmak, yakıt seviyesini ve yağını kontrol etmek, ve acil durum çantası bulundurmak.

Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ'da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu

Bir ilimizin tarihini sil baştan değiştirecek keşif
LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
Survivor Onur'dan uzun saç eleştirilerine yanıt: Ben yeterince...

Survivor Onur'dan uzun saç eleştirilerine yanıt: Ben yeterince...
Haberi duyan on binlerce kişi e-Devlet'e akın etti

Haberi duyan harekete geçti! On binlerce kişi e-Devlet'e akın etti
Bruno Fernandes'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket

Bruno Fernandes'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket
Biz izlerken utandık! İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif

İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...