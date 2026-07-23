Aşırı Sıcaklarda Araç Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Aşırı sıcaklar sürücüleri zorluyor. Kızgın asfalt, klima ve yüksek sıcaklıklar lastik patlaması ve motor hararetine yol açabiliyor. Uzun yolculuk öncesinde lastik basıncı, motor soğutma sistemi, klima bakımı, yakıt ve yağ kontrolü ile acil durum çantası gibi 5 kritik önlem alınmalı.
Aşırı sıcaklar sürücüleri zorluyor. Kızgın asfalt, klima ve yüksek sıcaklıklar lastik patlaması ve motor hararetine yol açabiliyor.
Uzun yolculuk öncesinde alınması gereken 5 kritik önlem var: lastik basıncını kontrol etmek, motor soğutma sistemini kontrol ettirmek, klima bakımını yaptırmak, yakıt seviyesini ve yağını kontrol etmek, ve acil durum çantası bulundurmak.
Kaynak: Haber Merkezi