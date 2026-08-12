Çin'den dakikalar içinde batarya değişimi: Arcfox Beta T1

Elektrikli otomobil almak isteyenlerin karşısına çıkan yüksek fiyat ve uzun şarj süresi sorununa Çin'den yeni bir çözüm geliyor. Arcfox, Beta T1'in bataryası dakikalar içinde değiştirilebilen yeni versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na yapılan başvuruda, CATL'nin Choco-SEB batarya değişim teknolojisinin kullanılacağı görülüyor. Bu sistemde sürücüler, bataryanın şarj olmasını beklemek yerine istasyonda boş bataryayı dolu bataryayla değiştirebilecek.

Yeni Beta T1'in en önemli özelliklerinden biri de bataryanın otomobilden ayrı olarak sunulabilmesi. Kullanıcılar, bataryayı satın almak yerine kiralayabilecek. Böylece aracın ilk satış fiyatı önemli ölçüde düşecek ve kullanıcılar batarya için düzenli kiralama ücreti ödeyecek. Mevcut Beta T1, Çin'de geçici sübvansiyonla yaklaşık 9 bin 250 dolardan (yaklaşık 430 bin TL) satılıyor. Arcfox'un diğer modellerindeki uygulamaya göre, batarya kiralama seçeneğiyle fiyatın yaklaşık 7 bin dolara, yani 335 bin TL civarına gerileyebileceği tahmin ediliyor.

Beta T1'in mevcut versiyonunda 350 ve 450 kilometrelik iki menzil seçeneği bulunuyor. Arcfox daha önce 550 kilometrelik üçüncü bir seçeneğin de ekleneceğini açıklamıştı. Batarya değişimli yeni versiyonun teknik özelliklerinin büyük ölçüde mevcut modelle aynı olması bekleniyor. Araçta 129 beygir gücündeki 95 kW'lık elektrik motoru yer alıyor ve maksimum hız 150 km/s olarak açıklanıyor. Enerji depolama görevini CATL üretimi LFP batarya üstleniyor. Yaklaşık 1.555 kilogram ağırlığındaki otomobil, 4.375 mm boy, 1.860 mm genişlik ve 1.572 mm yüksekliğe sahip. Beş kişilik kabiniyle kompakt boyutlarına rağmen günlük ve şehir içi kullanım için geniş bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi