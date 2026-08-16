Haberler

Araç Kiralama Yönetmeliğiyle Yeni Kurallar

Araç Kiralama Yönetmeliğiyle Yeni Kurallar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni düzenleme ile 6 yaş üstü, 180 bin km (elektrikli 300 bin) üzeri ve hasarlı araçlar kiralanamayacak. Filolarda yerli üretim hibrit/elektrikli zorunluluğu getirilirken depozito ve sigorta sınırlamaları uygulanacak.

Yeni düzenlemeye göre, klasik araçlar hariç 6 yaşından büyük araçlar kiralanamayacak. Ayrıca 180 bin km üzerindeki araçlar ve 300 bin km üzerindeki elektrikli araçlar da kiraya verilemeyecek. Ağır hasar kaydı bulunan veya periyodik bakımı yapılmayan araçlar da kiralama kapsamı dışında olacak.

Büyükşehirlerde nüfusu 30 bini aşan ilçelerde işletmelerin en az 10 araçlık filoya sahip olması gerekecek; bu araçların en az 5'i işletme adına kayıtlı olacak. Diğer bölgelerde ise en az 5 araç şartı getirilecek. Filoda, biri Türkiye'de üretilmiş olmak üzere en az 2 hibrit veya elektrikli araç bulunacak.

Depozito uygulamasında da sınırlama getiriliyor. 1-6 günlük kiralamada en fazla 3 günlük, 7-29 günlük kiralamada en fazla 7 günlük kira bedeli depozito alınabilecek. Depozito, aracın iadesinden sonra en geç 7 gün içinde geri ödenecek. Sigorta güvenceleri kiralama ücretine dahil edilecek ve sigorta için ek ücret istenemeyecek.

Mevcut işletmelere yetki belgesi almak için 1 Temmuz 2027'ye, filo ve araç şartlarını sağlamak için 1 Ocak 2028'e kadar süre tanınacak.

Kaynak: Haber Merkezi
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi! Ukrayna'nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu

Korku dolu gece! Başkent balistik füzelerin hedefi oldu
Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü

Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Neler yapmışlar neler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var

Soruşturmanın seyrini değiştirecek ses kaydı: Çıplak videoları var
Kayseri'de 1 kişi rezidansta ölü bulundu

Rezidansta şüpheli ölüm! Ekipler cansız bedenini buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Fenerbahçe taraftarından yönetime İrfan Can Eğribayat tepkisi

Fenerbahçe kendi kendini yaktı! Taraftar isyanda
'Sivrihisar cebesi'ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor

Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Alihan Kuriş Ankara'ya getirildi, 'Süleymancılar' destek için Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı

Alihan Kuriş Ankara'ya getirildi, Süleymancılar oraya akın etti
Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü

Sahilde vahşet! 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü