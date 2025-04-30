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Amasya'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Amasya'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı
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Amasya'da önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, kazada yan yatan otomobildeki 3 kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

AMASYA'da önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptıp, yan yatan otomobildeki 3 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 15: 00 sıralarında Kuzgece köyü kavşağında meydana geldi. Metin T., yönetimindeki 34 CRG 02 plakalı otomobil, kavşakta önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek dönel kavşağa çarpıp yol üzerinde yan yattı. Kazada, sürücü ile beraber otomobilde bulunan Ali P. ve Meryem P., yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Şerife Serap KARA/AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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