Altın Kaplamalı 1953 Cadillac Elegante, 1,27 Milyon Dolara Satıldı

ABD'nin Indiana eyaletindeki Auburn kentinde Kruse Auctions tarafından düzenlenen etkinlikte, altın kaplamalı 1953 model Cadillac Elegante müzayedeye çıkarıldı. Tek örnek olarak üretilen bu özel grand tourer, 1 milyon 275 bin dolara (61,9 milyon TL) satıldı.

Bu satış, halka açık bir açık artırmada bir Cadillac modeli için ödenen en yüksek bedel olarak kayıtlara geçti. Satıştan önce yaklaşık 73 yıl boyunca kamuoyundan uzak tutulan Elegante, böylece yeniden gündeme geldi.

Kaynak: Haber Merkezi