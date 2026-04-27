Kayseri'de seyir halindeki elektrikli otomobil alev aldı

KAYSERİ'de seyir halindeyken alev alan elektrikli otomobile itfaiyenin yangın battaniyesi ile müdahale anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda dün saat 18.00 sıralarında, Z.K. yönetimindeki 06 UM 3818 plakalı elektrikli otomobil, seyir halindeyken alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevler içindeki elektrikli otomobilin üzerine yangın battaniyesi örterek, altından su ile müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla otomobildeki yangın söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yaşanalar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin alev almaya başladığı ve bir süre sonra bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yangın battaniyesi ile müdahale ettiği görüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
