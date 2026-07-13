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Abu Dabi, Otonom Araçlar İçin İlk Özel Plakaları Tanıttı

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Abu Dabi Ulaşım Merkezi, akıllı mobilite teknolojileri kapsamında otonom araçlar için 'Auto Drive' ve 'Test' yazılı mavi plakaları kullanıma sundu. Bu adım, otonom araçların düzenlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasını hedefliyor.

Abu Dabi Ulaşım Merkezi, Akıllı ve Otonom Sistemler Konseyi'nin denetiminde, ticari ve test amaçlı otonom araçlar için ilk özel plakaları kullanıma sundu. Bu girişim, emirliğin akıllı mobilite teknolojilerini benimseme konusundaki kararlılığını yansıtıyor ve otonom araçların yollarda işletilmesini düzenlemeyi amaçlıyor.

Yeni plakalar iki ana kategoriye ayrılıyor: Ticari otonom hizmetler sunan araçlar 'Auto Drive', test ve pilot programlarda kullanılan araçlar ise 'Test' yazısını taşıyacak. Mavi renkli plakalar, otonom araçların kolayca tanınmasını sağlayarak saha denetimini ve trafik güvenliğini artıracak. Ayrıca plakalar, lisanslama ve operasyonel gerekliliklere bağlanarak şirketlerin teknik standartlara uymasını garanti altına alacak.

Bu adım, Abu Dabi'de otonom araç operasyonlarının genişlemesiyle aynı zamana denk geliyor. Yetkililerin operasyonel veri toplamasını ve analiz etmesini destekleyerek sektör politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayacak. Girişim, en yüksek güvenlik ve verimlilik standartlarına uygun kapsamlı bir düzenleyici ortam sunarak geleceğin mobilite sistemlerine geçişi hızlandırmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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