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NHTSA, Tesla Cybercab Hakkında İnceleme Başlattı

NHTSA, Tesla Cybercab Hakkında İnceleme Başlattı
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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın Austin'de ticari hizmete başladığı yaklaşık 1.000 Cybercab aracı hakkında denetim başlattı. İnceleme, direksiyon simidi ve pedallar gibi geleneksel kontrollerin bulunmaması nedeniyle federal güvenlik standartlarına uygunluk iddiasını kapsıyor. Tesla'nın bu araçlarda standartların geçersiz olduğu yönündeki tespitini değerlendiren NHTSA, süreç ve teknik verileri inceliyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), yaklaşık 1.000 Tesla Cybercab aracı hakkında denetim başlattığını ve elektrikli araç üreticisinin federal araç güvenlik standartlarına uygunluk iddiasında dayandığı süreç ve teknik verileri incelediğini açıkladı.

Bu inceleme, Tesla'nın Perşembe günü Austin, Teksas'ta az sayıda iki kişilik Cybercab ile ticari hizmete başlamasının ardından geldi. Şirket, hizmeti kademeli olarak diğer araçlara ve konumlara genişletmeyi planladığını söyledi.

NHTSA, Cybercab'ın direksiyon simidi, fren pedalı, gaz pedalı ve aynalar dahil kalıcı olarak monte edilmiş geleneksel manuel kontrollere sahip olmadığını belirtti. Ajans, Tesla'nın belirli Federal Motorlu Araç Güvenlik Standartlarının bu araç için geçerli olmadığı yönündeki tespitini ve ilgili konuları inceleyeceğini ifade etti.

Tesla yorum talebine hemen yanıt vermedi. Teksas eyalet kayıtlarına göre, Cuma sabahı itibarıyla EV üreticisinin eyalette 45 Cybercab dahil 420 otonom aracı kayıtlıydı.

Kaynak: Haber Merkezi
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