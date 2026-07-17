Avustralya'da 10.500'den Fazla BMW Araç Yangın Riski Nedeniyle Geri Çağrıldı

Avustralya'da 10.500'den fazla BMW aracı, marş motorundaki bir üretim hatası nedeniyle geri çağrıldı. Geri çağrı, 2020-2025 yılları arasında üretilen 2 Serisi, 3 Serisi, 4 Serisi, 5 Serisi, X3, X4 ve Z4 modellerini kapsıyor. Ulaştırma Bakanlığı, marş motoru solenoid anahtarındaki aşınmanın iç kısa devreye neden olabileceğini ve bunun da motorun çalışmamasına veya aracın yanmasına yol açabileceğini belirtti.

Etkilenen araç sahiplerine, motor çalışırken aracı gözetimsiz bırakmamaları ve uzaktan çalıştırma özelliğini kullanmamaları tavsiye edildi. BMW, marş motorunu ücretsiz olarak değiştirecek. Bu geri çağrı, daha önce 16.500 aracı kapsayan benzer bir geri çağrının ardından geldi.

Kaynak: Haber Merkezi