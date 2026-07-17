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Avustralya'da 10.500'den Fazla BMW Araç Yangın Riski Nedeniyle Geri Çağrıldı

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Avustralya'da 10.500'den fazla BMW, marş motoru solenoid hatası nedeniyle geri çağrıldı. 2020-2025 arası üretilen 2, 3, 4, 5 Serisi, X3, X4 ve Z4 modelleri etkilendi. Araç sahiplerine motor çalışırken gözetimsiz bırakmamaları tavsiye edildi.

Avustralya'da 10.500'den fazla BMW aracı, marş motorundaki bir üretim hatası nedeniyle geri çağrıldı. Geri çağrı, 2020-2025 yılları arasında üretilen 2 Serisi, 3 Serisi, 4 Serisi, 5 Serisi, X3, X4 ve Z4 modellerini kapsıyor. Ulaştırma Bakanlığı, marş motoru solenoid anahtarındaki aşınmanın iç kısa devreye neden olabileceğini ve bunun da motorun çalışmamasına veya aracın yanmasına yol açabileceğini belirtti.

Etkilenen araç sahiplerine, motor çalışırken aracı gözetimsiz bırakmamaları ve uzaktan çalıştırma özelliğini kullanmamaları tavsiye edildi. BMW, marş motorunu ücretsiz olarak değiştirecek. Bu geri çağrı, daha önce 16.500 aracı kapsayan benzer bir geri çağrının ardından geldi.

Kaynak: Haber Merkezi
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