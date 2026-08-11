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1-1.5 Milyon TL'ye İkinci El Araç Alacaklar İçin 8 Model Önerisi

1-1.5 Milyon TL'ye İkinci El Araç Alacaklar İçin 8 Model Önerisi
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Bu bütçeyle Corolla'dan Civic'e, S-Cross'tan Volvo S60'a kadar geniş bir yelpazede araç bulmak mümkün. İşte dikkat edilmesi gerekenler ve öne çıkan modeller.

1-1.5 milyon TL bütçe, ikinci el pazarında geniş bir seçenek sunuyor. Aynı parayla daha yeni bir B segmenti araç ya da daha yaşlı ama donanımlı bir C segmenti araç alınabiliyor. Önemli olan doğru modeli ve versiyonu seçmek.

Toyota Corolla, atmosferik benzinli motorları ve uzun ömürlü yapısıyla ikinci elde güçlü bir seçenek. Hareketli pazarı sayesinde satarken de alıcı bulmak kolay. Honda Civic de dayanıklılığı ve geniş iç hacmiyle öne çıkıyor; ancak kasa ve motor seçiminde dikkatli olmak gerekiyor.

Suzuki S-Cross, SUV arayanlara alternatif sunarken; Hyundai i20, şehir içi kullanım ve düşük masraf isteyenler için ideal. Renault Megane, geniş servis ağı ve düşük yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor; dizel motorda bakım geçmişi önemli. Fiat Egea ise bütçeye uygun yeni model arayanlara hitap ediyor.

Mazda 3, sade motor yapısı ve farklı tasarımıyla öne çıksa da ikinci el pazarı dar olduğu için satışta zorluk yaşanabilir. Kia Ceed, özellikle dizel motoru ve geniş yaşam alanıyla uzun yol kullanıcılarına uygun. Volvo S60 ise premium segmentte konfor ve donanım sunuyor; ancak bakım maliyetleri alt segmentteki araçlara göre daha yüksek.

Kaynak: Haber Merkezi
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