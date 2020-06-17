Otomobil ve Beyaz Eşyalara IMEI Numarası Yolda
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Otomobil ve Beyaz Eşyalara IMEI Numarası Yolda

Cep telefonlarına uygulanan IMEI sistemi artık otomobil ve beyaz eşyalarda da kullanılacak. Yurt dışından getirilen e-SIM'li otomobiller ve SIM kartlı girişine sahip beyaz eşyaların da IMEI kaydı yapılacak.

Otomobil ve Beyaz Eşyalara IMEI Numarası Yolda
17.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:55

Cep telefonlarına uygulanan IMEI sistemi artık otomobil ve beyaz eşyalarda da kullanılacak. Yurt dışından getirilen e-SIM'li otomobiller ve SIM kartlı girişine sahip beyaz eşyaların da IMEI kaydı yapılacak. Otomobil ve beyaz eşyalara IMEI numarası geliyor.

Otomobil ve Beyaz Eşyalara IMEI Kaydı Yapılacak!

Türkiye Gazetesi tarafından aktarılan habere göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), IMEI konusunda önemli bir düzenleme yapacak. Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'te yapılan değişiklikle birlikte cep telefonlarında uygulanan IMEI kayıt sistemi diğer alanları da kapsayacak.

Yurt dışından getirilen ve e-call (Acil 112 arama sistemi) sistemli kartlara sahip araçların da IMEI numarasıyla e-Devlet sistemi üzerinden kaydı mecburi hale getirilecek. Düzenleme ile birlikte yurt dışında kaçak otomobil getirilmesinin önüne geçilmesi beklenmekte. Ayrıca e-SIM üzerinden haberleşebilen tüm ev eşyaları ve cihazların da IMEI kaydı mecburi olacak.

Telefon Borcunu Ödemeyenler Kara Listeye Alınacak!

Son olarak kullanıcı kampanya ile aldığı telefonun borcunu ödemezse söz konusu cihaz kara listeye alınarak haberleşme hizmeti verilmeyecek.

Sizler otomobil ve beyaz eşyalara IMEI kaydı yapılacak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

Manşet

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