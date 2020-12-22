Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı
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Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

22.12.2020 21:30 | Son Güncelleme: 22.12.2020 21:35
Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde otomobilin uçurumdan yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde otomobilin uçurumdan yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.

Ağrı'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Hamur ilçesi Burgulutaş mevkiinde yolun kaygan olmasından dolayı Suat Efe (32) idaresindeki 77 ES 250 plakalı araç uçurumdan yuvarlandı. Aracın uçurumdan yuvarlanması sonucu araç sürücüsü Suat Efe araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi, 112 Acil Sağlık ekibi ile Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri ve sağlık çalışanları aracın düştüğü bölgeye halat yardımıyla inerek sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralı sürücü Suat Efe ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralı sürücünün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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