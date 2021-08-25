Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı
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Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin tıra yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin tıra yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa ilçe merkezi otogar yakınlarında meydana geldi. Erkan A. idaresindeki 60 EY 750 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ahmet E. idaresindeki 57 DT 459 plakalı tırın dorsesine yandan çarptı. Çarpmanı etkisi ile hurdaya dönen otomobilde araç sürücüsü sıkıştı. Olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sürücü sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili incelme başlattı. - TOKAT

Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı
Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı
Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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