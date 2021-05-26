Otomobil Tıra çarptı: 1 Yaralı
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Otomobil Tıra çarptı: 1 Yaralı

Otomobil Tıra çarptı: 1 Yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ters yola giren Tıra çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ters yola giren Tıra çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kahta-Adıyaman karayolu 12. kilometresinde meydana geldi. Kahta ilçesinden Adıyaman istikametine doğru seyir halinde olan Ali Savaş yönetimindeki Ford marka 02 ABU 330 plakalı otomobil, karanlıkta yan yoldan ana yola girip dönüş almaya çalışan ve sürücüsü öğrenilemeyen 19 NB 352 plakalı Tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Savaş ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri sürücü Ali Savaş'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı Ali Barış'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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