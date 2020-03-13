Otomobil tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre kaza, Onikişubat Piri Reis Mahallesi Adil Erdem Beyazıt Caddesinde meydana geldi. Hüseyin N. idaresindeki 46 E 3507 plakalı otomobil yokuş aşağı inerken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazda otomobil kullanılamaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA