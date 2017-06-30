Tarlaya Uçan Otomobilde Can Pazarı Yaşandı: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde, otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKIP TARLAYA UÇTU

İnegöl'den Ortaköy Mahallesi'ne giden 26 yaşındaki Ahmet Yaşar yönetimindeki 16 R 1033 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 53 yaşındaki Mükerrem Yaşar, 19 yaşındaki Semanur Yaşar ve 10 yaşındaki Eslem Giyi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Eslem Giyi yardıma koşanlar tarafından otomobil içerisinden çıkartılırken, sürücü Ahmet Yaşar ile Mükerrem Yaşar ve Semanur Yaşar araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan yaralılar İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.