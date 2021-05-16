Otomobil tarlaya devrildi: 2 Ukraynalı öldü, 2'si yaralı
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Otomobil tarlaya devrildi: 2 Ukraynalı öldü, 2'si yaralı

Otomobil tarlaya devrildi: 2 Ukraynalı öldü, 2'si yaralı
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, Ukrayna uyruklu 4 kişinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, Ukrayna uyruklu 4 kişinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Kumafşarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'den Antalya yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 YOM 63 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ukrayna uyruklu 4 kişiden 1'inin yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan 3 kişi Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'i doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 2 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. 


Otomobil tarlaya devrildi: 2 Ukraynalı öldü, 2'si yaralı
Otomobil tarlaya devrildi: 2 Ukraynalı öldü, 2'si yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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