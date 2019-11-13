Otomobil takla attı: 4 yaralı
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Otomobil takla attı: 4 yaralı

Muş'un Bulanık ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

13.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:57
Otomobil takla attı: 4 yaralı

'un ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Muş - Bulanık karayolu üzerindeki Arakonak köyünde gece saatlerinde meydana geldi. 45 YB 8360 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan Şerif Yeşilkaya (27), Kadir Yeşilkaya (25), Sinan Kargın (38) ve İmdat Coşkun (32) yaralandı. verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA
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