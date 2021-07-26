Otomobil takla attı: 3 yaralı

Samsun'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Samsun'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Liman Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Mustafa Şerif Ç. idaresindeki 57 DF 333 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Ahmet A. hakimiyetindeki 55 SZ 607 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller yol üzerinde savrulurken kazaya karışan bir araç takla attı. Takla atan otomobildeki sürücü Mustafa Şerif Ç., Mehmet Çağrı Ç. ve Tenzile Ç. kazayı yaralı olarak atlattı. Bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılar Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı