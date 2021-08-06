Otomobil takla atıp, tomruk yığınına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil takla atıp, tomruk yığınına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobil, yol kenarında marangoz dükkanının önünde bulunan tomruk yığınına çarptı.

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobil, yol kenarında marangoz dükkanının önünde bulunan tomruk yığınına çarptı. Kazada araçtan fırlayan Mustafa Tenger (44) öldü, sürücü Elsem Hira Karabaş (34) ise yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Elmacı Mahallesi'nde meydana geldi. Elsem Hira Karabaş yönetimindeki 42 ERR 82 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak, yol kenarında bulunan marangoz dükkanının önündeki tomruk yığınına çarptı. Kazada, araçtan fırlayan Mustafa Tenger öldü, sürücü Elsem Hira Karabaş ise yaralandı.Sürücü Elsem Hira Karabaş, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tenger'in cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kondu.


Otomobil takla atıp, tomruk yığınına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil takla atıp, tomruk yığınına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil takla atıp, tomruk yığınına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil takla atıp, tomruk yığınına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil takla atıp, tomruk yığınına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil takla atıp, tomruk yığınına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil takla atıp, tomruk yığınına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil takla atıp, tomruk yığınına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil takla atıp, tomruk yığınına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural

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