Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu... O anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / GAZİ TAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu.

Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu... O anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'da bir kişinin trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü kask ile darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi Burhanettin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli ve otomobilli iki grup trafikte tartıştı. Araçlarını sağa parkeden gençler arasındaki tartışma kaldırımda da devam etti. Motosikletteki kaskı alan otomobil sürücüsü genç, hakaretler ederek, motosiklet sürücüsüne kask ile başına vurdu. Elinde kask olan genç, motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan kişiye de kaskla vuramayınca tokat attı. Bir süre daha hakaret ve küfürlerine devam eden saldırgan genç, motosiklet sürücüsünün kafasına kaskı atarak arkadaşlarıyla otomobiliyle bölgeden uzaklaştı. Kasklı kavga anını ise apartmandaki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu... O anlar kamerada
Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu... O anlar kamerada
Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu... O anlar kamerada
Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu... O anlar kamerada
Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu... O anlar kamerada
Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu... O anlar kamerada
Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu... O anlar kamerada
Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu... O anlar kamerada
Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu... O anlar kamerada
Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu... O anlar kamerada
Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu... O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAZİ TAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Cansu Dere Bahar Candan Acun Ilıcalı
Spor Diego Cenk Tosun Ünal Karaman Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu... O anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 14:10:50. #1.16#
title