Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü

20.09.2019 17:35

Konya'nın Ahırlı ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.



Kaza, ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Kaya idaresindeki 42 RF 776 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kazada, araçta bulunan sürücünün eşi Arife Kaya kendi imkanları araçtan çıkarak kurtulurken, sürücü Hasan Kaya çıkamayarak hayatını hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı sulama kanalından çıkardı. Daha sonra sürücü Kaya'nın cansız bedeni araç içerisinden çıkartılarak otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA