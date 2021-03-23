Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı
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Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı

23.03.2021 21:24 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:49

Düzce'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmalarını izleyen bazı kişiler ise aralarındaki mesafeye dikkat etmeden sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Yığılca yolu Hasanlar Köyü mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Yasin Başar (20) idaresindeki 34 HT 6294 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Ters dönen otomobilde Yasin Başar ve Muhammet Memiş (18) sıkıştı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi araçta sıkışan 2 kişiyi kurtardı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı

TRAFİĞE TEHLİKEYE SOKARAK CANLI YAYIN YAPTILAR

Bu arada kazanın olduğu mevkide araçlarından inerek kurtarma çalışmalarını izleyen bazı kişiler sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Trafiği tehlikeye soktukları ve sosyal mesafeyi korumaları gerektiği yönündeki uyarıları dikkate almayan vatandaşlar canlı yayınlarına devam etti.

Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı
Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı
Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı
Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ŞİMAL: Onlara da canlı yayın yapacak birileri çıkacaktır.
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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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