Otomobil Şarampole Yuvarlandı; Baba Yaralandı, Oğlu Öldü

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde şarampole yuvarlanan otomobildeki 18 yaşındaki Barış Kütük öldü, babası Ali Kütük ise yaralandı.



Kaza, Mevlana Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Ali Kütük yönetimindeki 34 ZK 6873 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanıp takla attı. Sürücü Ali Kütük ile otomobilden fırlayan oğlu Barış Kütük yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Barış Kütük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren Ali Kütük'ün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



- Kocaeli