Otomobil şarampole yuvarlandı, 18 yaşındaki sürücüsü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil şarampole yuvarlandı, 18 yaşındaki sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran - Haberler | Güncel
Otomobil şarampole yuvarlandı, 18 yaşındaki sürücüsü öldü

KIRKLARELİ'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Can Oygur (18) hayatını kaybetti, yanındaki Zafer T. (18) yaralandı.

KIRKLARELİ (DHA) - KIRKLARELİ'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Can Oygur (18) hayatını kaybetti, yanındaki Zafer T. (18) yaralandı.

Kaza, Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ile Bostaş köyü arasında meydana geldi. Bostaş köyüne seyreden Can Oygur yönetimindeki 39 DN 259 plakalı otomobil, Dörtyol Deposu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Çevredekiler tarafından otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü Can Oygur ve yanındaki yolcu Zafer T., bölgeye gelen ambulanslarla Demirköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Can Oygur, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zafer T.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.


- Demirköy

Sular altında kalan Kartal Sahil Yolu trafiğe kapatıldı

Sular altında kalan Kartal Sahil Yolu trafiğe kapatıldı

 İstanbul'da aşırı hız felaket getirdi! 100 metre sürüklenen milyonluk aracın tekeri koptu

İstanbul'da aşırı hız felaket getirdi! 100 metre sürüklenen milyonluk aracın tekeri koptu

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Yaralı polis memurları var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Yaralı polis memurları var

Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title